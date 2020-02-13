محمد رمضان يكذب الطيار المصري المفصول (فيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو له مع الطيار أشرف أبو اليسر، الذي فصل من عمله بشركة ”مصر للطيران“؛ على خلفية دخول رمضان معه في كابينة القيادة بالطائرة، مبينا عدم صحة تصريحات أبو اليسر، حينما ألمح بأن فيديو رمضان مفبرك، وأنه صوره دون علمه.

ويظهر الفيديو الذي نشره رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، وهما يمزحان سويا، ثم يتوجه رمضان بالحديث إلى شخص آخر، ويطلب منه تصوير الطيار، فيرد الطيار ضاحكا، ويقول: ”إحنا هنتصور سوى.. هنا مفيش حكومة.. أنا الحكومة“، وأثناء حديثه يبلغه أنه يصور فيديو وليس صورة فقط.

وعلق رمضان على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قائلا: ”أنا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف أنه في فيديو بيتصور.. وأنا معرفش قوانين الطيران المدني.. ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل“.

وأضاف رمضان: ”مع ذلك قسما بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك.. وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني.. إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله“.