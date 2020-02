محمد رمضان يكذب الطيار المصري المفصول (فيديو)

View this post on Instagram

فجر الفنان المصري محمد رمضان، مفاجأة، بنشره مقطع فيديو له مع الطيار المصري أشرف أبو اليسر، مُبينًا عدم صحة تصريحات "أبو اليسر"، حينما لوّح بأن فيديو رمضان مُفبرك، وأنه صوّره دون علمه. ونشر رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مقطع فيديو له وللطيار أشرف أبو اليسر، وهما يمزحان سويًا، ثم يتوجه "رمضان" بالحديث إلى شخص آخر يصورهما فيديو، ويطلب منه تصوير الطيار القائد للطائرة، فيرد الطيار ضاحكًا، ويقول: "إحنا هنتصور سوى.. هنا مفيش حكومة .. أنا الحكومة"، وأثناء حديثه يبلغه أنه يصور فيديو وليس صورة فقط. وعلّق رمضان على الفيديو، بقوله: "أنا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف أن في فيديو بيتصور .. وأنا معرفش قوانين الطيران المدني.. ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل". وتابع رمضان: "مع ذلك قسماً بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك.. وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني.. إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله". . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #مصر #محمد_رمضان #أشرف_أبو_اليسر #مفاجأة #غناء #طيار #مشاهير #مشاهير_الفن #محمد_رمضان_قطع_عيشهمممم #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #uae #egypt #video #trendin @mohamedramadanws