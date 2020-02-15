مصر.. السجن 30 عاما لشقيق وزير المالية الأسبق بتهمة ”تهريب الآثار“

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قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد للمتهم بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف غالي، 30 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه؛ في قضيتي ”تهريب الآثار“ للخارج. وعاقبت المحكمة المتهم في القضية الأولى بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفي الثانية عاقبته مع متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه ومصادرة…