مصر.. السجن 30 عاما لشقيق وزير المالية الأسبق بتهمة ”تهريب الآثار“

قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد للمتهم بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف غالي، 30 عاما وتغريمه 6 ملايين جنيه؛ في قضيتي ”تهريب الآثار“ للخارج.
وعاقبت المحكمة المتهم في القضية الأولى بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفي الثانية عاقبته مع متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه ومصادرة المضبوطات.
وكان النائب العام أحال بطرس غالي، وهو شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والقنصل الفخري السابق لإيطاليا أوتكر سكاكر (هارب)، واثنين آخرين لمحكمة الجنايات؛ بتهمة تهريب نحو 21 ألف قطعة أثرية للخارج.
وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار ”لاديسلاف أوتكر سكاكال“ القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول؛ لاتهامه بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
وكشفت التحقيقات تورط المذكورين في عمليات تهريب آثار بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.