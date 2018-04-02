الميراث وراتبه يؤجلانها.. التصالح بين مصر ويوسف غالي في مراحله الأخيرة

دخلت عملية التصالح المستمرة منذ 4 سنوات بقيادة جهاز الكسب غير المشروع، بين وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي والدولة المصرية مراحلها الأخيرة، حيث تتم حاليًا دراسة تقرير الخبراء الخاص بالوزير المصري.

وحسب مصادر قضائية، فإن “الجهاز يفحص الفصل بثروة وأموال وممتلكات غالي داخل وخارج مصر، وما حصل عليه من رواتب في فترة عمله بالحكومة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، والميراث الذي حصل عليه من عائلته، وذلك لإحداث عملية فصل لأي تداخل بين الأموال التي حققها خلال عمله وما ورثه من أسرته”.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز”، إن “التقديرات الأخيرة لثروة غالي التي تتعلق بالكسب غير المشروع تقدر بمليار جنيه، في حين يقدم دفاع الوزير السابق عروضًا بالتصالح على حوالي 500 مليون جنيه”.

وينتمي الوزير غالي لإحدى العائلات البرجوازية، حيث كانت عائلته من أغنى العائلات في مصر قبل ثورة يوليو 1952، لكنها تضررت حينها، قبل أن تستعيد جزءًا من نفوذها الاقتصاي في عهد الرئيس اللأسبق أنور السادات، بفعل وجود أعضاء بالأسرة في مراكز قيادية بالنظام.