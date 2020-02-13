بينهم سوري.. محامية قتيل منزل نانسي عجرم تعلن تشكيل لجنة أطباء شرعيين لفحص الجثة‎

كشفت المحامية السورية رحاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني ورئيسة لجنة الدفاع عن القتيل محمد الموسى في ملف قضيته المعروفة إعلاميًا بقتيل منزل نانسي عجرم، الذي لقي مصرعه في يناير الماضي على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، عن تطور جديد في القضية.

وأكدت محامية قتيل منزل نانسي عجرم أنها طلبت من هيئة التحقيق متمثلة في قاضي التحقيق الأول نقولا منصور في قصر العدل بمنطقة بعبدا اللبنانية، تشكيل لجنة من كبار الأطباء الشرعيين تكون مهمتها فحص جثّة القتيل محمد الموسى.

واشترطت بيطار أن يكون في اللجنة المشكلة لفحص الجثة طبيب سوري يرافقها، مؤكدة أن القاضي وافق لها على طلبها وسيتم هذا خلال الفترة المقبلة.

وكتبت بيطار تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“ قالت فيها: ”لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها، هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة #محمد_الموسى“.

لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها

هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري اثناء فحص الجثة.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar (@rehabbitar) February 13, 2020

يُذكر أن رحاب بيطار حسمت جدلا أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بشأن دفن جثة القتيل محمد الموسى، موضحة أن جثة المغدور لم تدفن وما زالت في الثلاجة.