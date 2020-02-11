نانسي عجرم تعلن عودتها للنشاط الفني في عيد الحب بعد أزمة قتيل منزلها

تستعد الفنانة نانسي عجرم للعودة لنشاطها الفني من جديد وذلك بعد فترة توقف كبيرة بسبب الأزمة التي مرت بها مؤخراً بقتل زوجها الدكتور فادي الهاشم للسوري محمد الموسى داخل فيلاتها بلبنان، وذلك بعدما حاول اقتحامها بغرض السرقة.

وأعلنت نانسي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، عن أول حفلاتها الغنائية والتي من المقرر أن تحيها يوم عيد الحب الموافق 14 فبراير المقبل، على مسرح ستاد القاهرة الدولي، ويشارك في نفس الحفل كلاً من الفنان تامر حسني وأحمد شيبة، ووائل جسار.

على الجانب الآخر كانت المحامية السورية ريهاب ممدوح البيطار رئيسة لجنة الدفاع عن القتيل محمد الموسى، والمعروف إعلاميا بقتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كشفت حقيقة ما تم تداوله إعلاميا بشأن دفن جثمان القتيل بمسقط رأسه بسوريا، مبينة أن الجثمان ما زال في الثلاجة وأن ما تردد بشأن دفنه ليس حقيقيا.

وقالت ريهاب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ‏“توضيحا لما ورد سابقا، ومنعا لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية -وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن، وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمون بتكاليف الدفن، هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة“.

توضيحا لما ورد سابقا ومنعا لأي غلط فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية -وانا احدى عضواتها- اي مبلغ لحد الآن وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهم سيساهمن بتكاليف الدفن

هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة.#محمد_الموسى — Dr Rehab Bitar (@rehabbitar) February 6, 2020

يذكر أن نانسي، طرحت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة ”قلبى يا قلبى“، عبر قناتها على يوتيوب، نهاية يناير الماضي، وهي العمل الأول بعد قضية مقتحم فيلتها الذي قتله زوجها الدكتور فادى الهاشم.