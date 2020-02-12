العثور على نجل مسؤول إيراني مقتولا في منزله

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ اليوم الأربعاء، إن السلطات عثرت على نجل منزل المدعي العام في مدينة بوشهر جنوب البلاد، مقتولا داخل منزله في المدينة.

وذكر بيان لمكتب المدعي العام في مدينة بوشهر نقلته الوكالة، أن ”قوات الشرطة عثرت على نجل المدعي العام في مدينة بوشهر علي حسن بور البالغ من العمر 21 عاما، مقتولا داخل منزله“، مضيفة أن ”قوات الشرطة بدأت تحقيقا حول الحادث“.

وأوضح البيان أن ”في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الثلاثاء، تم العثور على جثمان نجل المدعي العام لمدينة بوشهر في منزله مقتولا وإلى جانبه قطعة سلاح تستخدم للصيد“.

ودعا مكتب المدعي العام في مدينة بوشهر وسائل الإعلام إلى عدم نشر ما أسماه بـ“الشائعات“، بشأن مقتل نجله لحين انتهاء التحقيقات التي بدأتها قوات الشرطة والأجهزة المختصة.