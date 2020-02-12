قم الإيرانية تهدد بمعاقبة المحتفلين بعيد الحب

هدد المدعي العام في مدينة قم وسط إيران معقل المرجعيات الشيعية والحوزة الدينية، الثلاثاء، بمعاقبة المحتفلين والمروجين للاحتفال بعيد الحب الذي يصادف في يوم الجمعة المقبل في 14 من فبراير.

وقال المدعي العام في قم ”حسن غريب“ في بيان صحافي لها إن ”الإدعاء العام سيتعامل بقوة ضد المروجين والموردين للرموز المعادية للثقافة الإسلامية مثل عيد الحب (عيد فالنتاين)“، مضيفاً إن ”السلطات المختصة ستقوم بإغلاق المحالات التجارية التي تعرض الرموز الخاصة بهذا العيد“.

وأوضح حسن غريب في بيانه ”إن المحال التجارية والنقابات الأخرى المخالفة سوف تتعرض لإغلاق لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر“، مطالباً أهالي محافظة قم بالاتصال بمكتب المدعي العام في حال شاهدوا وجود رموز وهدايا تتعلق بعيد الحب.

وتعتبر السلطات الإيرانية الحاكمة أن عيد الحب هو ”ثقافة غربية“، وفي هذا اليوم تحتفل بلدان العالم بالحب والعاطفة حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة.