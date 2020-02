السعودية.. القبض على شاب عرض المخدرات على فتاة في الشارع العام

View this post on Instagram

الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية في السعودية تلقي القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول صورته فتاة تدعي قيامه بإعطائها حبوبًا محظورة . #إرم_نيوز #السعودية #شاب #فتاة #حبوب #المنطقة_الشرقية #الامن #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia