السعودية.. القبض على شاب عرض المخدرات على فتاة في الشارع العام

ألقت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، القبض على شاب بتهمة الترويج للحبوب المخدرة، بعدما ظهر في مقطع فيديو صورته فتاة زعمت أنه عرض عليها بضاعته المحظورة.
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الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية في السعودية تلقي القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول صورته فتاة تدعي قيامه بإعطائها حبوبًا محظورة . #إرم_نيوز #السعودية #شاب #فتاة #حبوب #المنطقة_الشرقية #الامن #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia
وقالت تقارير محلية، إن الشاب يخضع حاليا للتحقيقات الأولية وسيجري إحالته للجهات المختصة.
ويظهر في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، شاب يحث الخطى مبتعداً عن فتاة كانت تقوم بتصويره بهاتفها الجوال في إحدى الطرقات.
وتقول الفتاة في الفيديو إن ذلك الشاب كان يحاول إعطاءها حبوبا مخدرة، وأنها ستبلغ الجهات الأمنية المختصة عنه.
ولم تتضح جنسية الشاب، ولا هوية الفتاة بعد، فيما لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.