سيدة في السعودية تقتل طفلتها وتصيب زوجها إصابات خطيرة

تسببت سيدة في السعودية بوفاة طفلتها وإصابة زوجها بكسور خطيرة بعد أن تعرضا للدهس بالسيارة التي كانت تقودها أثناء تنزههم على شاطئ ”بيش“ بالسعودية.

وفقدت السيدة السيطرة على السيارة، ما أدى إلى وقوع حادثة الدهس، لتدخل السيدة في حالة انهيار عصبي، بحسب صحيفة ”عكاظ“ السعودية.

وقال بيشي صرخي، المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش.

وأضاف: ”على الفور تم توجيه فرقة إسعاف، وعند وصولها وجدت شخصا لديه إصابه حرجة نتيجة تعرضه للدهس، فتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام“.

وأضاف أنه ”بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن طفلة رضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية“.