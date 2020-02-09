كويتي يهتك عرض طفل مصري

ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت القبض على مواطن كويتي قام بالاعتداء الجنسي على طفل من الجنسية المصرية في محافظة الجهراء.

والمتهم كان قد ارتكب قبل الاعتداء على الطفل المصري 3 قضايا هي سرقة مركبتين ارتكب بإحداهما جريمة سلب بالقوة، بحسب صحيفة ”الأنباء“.

وقد استطاع الطفل المعتدى عليه جنسيا التعرف على المجرم في طابور عرض، حيث اعترف المتهم بالجريمة، كما تم التحفظ على مركبتين قام بسرقتهما وإحداهما ارتكب بها جريمتي هتك عرض الطفل وسلب بالقوة، وقد تعرضت تلك المركبة لتلفيات جراء اصطدامها بعمود إنارة خلال محاولة المتهم الفرار من رجال الأمن.

وقد حظيت قضية الاعتداء على طفل مصري يبلغ من العمر 8 سنوات باهتمام بالغ من قبل رجال المباحث، خصوصا أنها تحاكي جرائم ”وحش حولي“ بصورة كبيرة.

وجرى تشكيل فريق عمل لإغلاق ملف القضية حيث واصل رجال مباحث الجهراء العمل في القضية على مدار الليل والنهار.