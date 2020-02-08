جواهر الكويتية مصابة بالسرطان.. ومي العيدان: حالتها خطيرة (صور)

أعلنت الفنانة الكويتية جواهر، عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، عن إصابتها بمرض السرطان، رغم نشرها صورا وتعليقات عليها لا تؤكد ذلك، ما أثار الحيرة والشك بين متابعيها ومحبيها، إلا أن الإعلامية مي العيدان أكدت ذلك بنفسها.

وشكل نبأ إصابة جواهر بالسرطان صدمة لجمهورها، الذي أعرب طيف واسع منه عن دعواته وأمنياته لها بالشفاء العاجل.

ونشرت جواهر الكويتية صورتين عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ كانت الصورة الأولى معبرة عن الناجين من مرض السرطان، وعلقت عليها قائلة: ”إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب“.

ونشرت صورة ثانية يبدو أنها التقطتها خلال وجودها في غرفة العلاج بالمستشفى وظهر فيها أحد الأجهزة الطبية وسرير العلاج، إلا أنها لم تظهر في الصورة وعلقت عليها قائلة: ”يأتي بها الله إن الله لطيف خبير“.

ووجدت الصور التي نشرتها جواهر الكويتية تفاعلا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي وتناقلوا نشرها داعين لها بالشفاء خاصة أن هذا الخبر أثار صدمة الكثيرين.

وتأكيدا للخبر، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر ”إنستغرام“ منشورا تدعو فيه لمواطنتها جواهر قائلة: ”الفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيرة.. ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا“.

يُذكر أن النجمة جواهر الكويتية تزوجت في مارس 2015 من النجم الكويتي شهاب جوهر.