إيران تعتقل شخصا بتهمة نشر ”إشاعة“ عن فيروس كورونا

قالت السلطات الأمنية في محافظة كردستان الواقعة غربي إيران، اليوم الخميس، إنها اعتقلت شخصا بسبب نشره أخبارا كاذبة عن وجود إصابات بفيروس كورونا في المحافظة، ما أثار الرعب لدى المواطنين في هذه المحافظة.

وقال نائب قائد شرطة الجرائم الإلكترونية الإيرانية العقيد ”رامين باشايي“، لوكالة ”جوان“ الإيرانية، إنه ”بعد انتشار مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يتحدث عن إصابة شخص في محافظة كردستان بفايروس كورونا، قامت الشرطة بالتحقيق في الموضوع“.

وأضاف العقيد باشايي ”بعدما تبين أن شريط الفيديو الذي جرى تناوله بين المواطنين مزيف ولا صحة لوجود إصابة بفيروس كورونا بمحافظة كردستان، وضعت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية المسألة على جدول أعمالها، وجرى اعتقال الشخص الذي قام بنشر مقطع الفيديو“.

وتابع المسؤول: ”تم التعرف على ناشر مقطع الفيديو واعتقاله من قبل القضاء وإحالته إلى مكتب المدعي العام، وأثناء التحقيق معه تذرع بأن دوافع نشر ذلك للترفيه والنكته“.

وحذر المسؤول ذاته من أن ”نشر أي شائعات في الفضاء الإلكتروني تسبب قلق الجمهور واهتمام المواطنين ستعتبر جريمة وسوف تتعامل شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع المخالفين للقانون“.

وأعلنت إيران السبت الماضي عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، وأكدت اتخاذ إجراءات لمنع دخول هذا الفيروس إلى البلاد.