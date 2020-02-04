 الكويت.. أحكام قضائية جديدة بحق المتهم بإدارة حساب ”عتيج المسيان“ – إرم نيوز‬‎

الكويت.. أحكام قضائية جديدة بحق المتهم بإدارة حساب ”عتيج المسيان“

الكويت.. أحكام قضائية جديدة بحق المتهم بإدارة حساب ”عتيج المسيان“

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

أصدرت محكمة الجنح الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسعة أحكام بالبراءة بحق الناشط نواف البدر، المتهم الرئيس بإدارة حساب ”عتيج المسيان“.

وأفرج عن نواف قبل نحو أسبوعين بعد تبرئته في وقت سابق من قبل محكمة الجنايات من تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والقيام بعمل عدائي ضد دول وابتزاز آخرين وإساءة استخدام الهاتف.

وقال الناشط، الذي بدأ التحقيق معه في قضية ”عتيج المسيان“ منذ شهر تموز/ يوليو 2019، ”إنه ومع صدور الأحكام التسعة الجديدة اليوم من محكمة الجنح ببراءته من إدارة الحساب، يرتفع عدد أحكام البراءة الصادرة بحقه من محكمتي الجنح والجنايات إلى 19 حكما بالبراءة“.

وبدأت قضية حساب ”عتيج المسيان“ قبل نحو سبعة أشهر، حين سجن المتهم الرئيسي البدر وآخرون، لتتم إحالة القضية إلى الجنايات في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، ومن ثم إخلاء سبيل خمسة متهمين في القضية في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بكفالة مالية بقيمة 3 آلاف دينار لكل منهم.

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