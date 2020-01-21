الإفراج عن المتهم بإدارة حساب ”عتيج المسيان“ في الكويت

قررت محكمة الجنح في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهم بإدارة حساب ”عتيج المسيان“، وذلك بعد تبرئته من قبل محكمة الجنايات في وقت سابق، وفق حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.

وكانت ”الجنايات“ قضت بتغريم صاحب حساب ”عتيج المسيان“ 5000 دينار (16500 دولار) وتبرئته وبراءة بقية المتهمين ومنهم المحامي يوسف المحيش والصحافي عمر الراشد.

وبرأت المحكمة ”عتيج المسيان“ في القضية من إذاعة أخبار كاذبة والقيام بعمل عدائي ضد دول وابتزاز آخرين وتغريمه 5000 دينار عن إدارة حسابات إخبارية دون ترخيص من وزارة الإعلام.

يذكر أن النيابة العامة، بدأت تحقيقاتها في شهر تموز/ يوليو الماضي، مع صاحب حساب ”عتيج المسيان“ وقررت حبسه إضافة إلى أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية ذاتها، فيما لم يتوقف الحساب المذكور عن التغريد بالرغم من توقيف صاحبه في الكويت، وهو ما كشفته وسائل إعلام كويتية، وذلك كونه يعود إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب مقيمين في السويد وبريطانيا.