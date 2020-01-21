”مستهتر“ بالكويت يتسبب بإغلاق شارع رئيس (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، القبض على قائد مركبة مارس ”التقحيص“ في شارع عام، متسببا بإغلاقه، وقامت بمخالفته وحجز سيارته، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وكان مقطع فيديو وثق قيام شخص بممارسة ”التقحيص“ في أحد الشوارع العامة، قبل أن تدخل دورية أمن.

وأظهر الفيديو قيام قائد مركبة بممارسة ”التقحيص“ بطريقة مستهترة في شارع عام، متسببا بإغلاق الشارع وإرباك السيارات، إذ أدى تصرفه إلى تعطيل حركة السير، وظهرت السيارات متوقفة في رتل طويل على طول الشارع، بسبب اعتراضه طريقها، قبل أن تأتي دورية أمن مباشرة باتجاهه وتطارده بعد أن فر هاربا لحظة رآها“.

فيديو / استهتار ورعونة على طريق سريع وتدخل لرجال الأمن. pic.twitter.com/fiVeeRQ8xS — المجلس (@Almajlliss) January 20, 2020

وقال صاحب الفيديو، إن ”قائد المركبة مارس ”التقحيص“ في طريق المغرب السريع“.

و“التقحيص“ أو ”التفحيط“ هواية يمارسها العديد من الشباب في منطقة الخليج بالاستعراض بسياراتهم بطريقة مستهترة.