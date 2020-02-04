بالتزامن مع أزمة العمالة.. الفلبين تعيد 71 عاملة من الكويت

غادرت 71 عاملة فلبينية، اليوم الثلاثاء، الكويت إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، بعد حظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت منذ أكثر من أسبوعين، على خلفية وفاة الخادمة جانيلين فيلافيند.

وكشف تقرير إخباري فلبيني، عن وصول العاملات على دفعتين إحداهما عبر رحلة للخطوط الجوية القطرية من الكويت، والأخرى كانت عبر رحلة لطيران الخليج، وفق ما نقلته صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقال التقرير: إن ”عودة العاملات تأتي كجزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة رعاية العمال الأجانب ووزارة الشؤون الخارجية في إعادة عمال مغتربين واجهوا صعوبات إلى أراضيهم“.

ونقل التقرير عن إحدى العاملات العائدات، بأنها ”تمكنت من الفرار من منزل مخدوميها الذين كانت تعمل لديهم إلى مكتب العمل في السفارة الفلبينية بالكويت لطلب المساعدة“.

وتأتي عودة العاملات، بعد يوم من توقيع البلدين، مذكرة تفاهم خاصة بالعمالة المنزلية، عقب اجتماعات عقدها مسؤولون من الطرفين في الكويت للوصول إلى حل لقضية العمالة الفلبينية في البلاد.

وذكر تقرير إخباري سابق لصحيفة ”القبس“، أن ”الوفد الفلبيني اشترط انتظار رأي القضاء الكويتي في القضية المنظورة، بشأن قضية قتل العاملة جانيلين فيلافيند والقضايا الأخرى المتعلّقة بأبناء الجالية الفلبينية، ومن ثم إعلان اتخاذ قرار بشأن رفع الحظر من عدمه على إرسال العمالة إلى الكويت“.

وشهدت علاقة البلدين توترا منذ نهاية العام 2019، على خلفية وفاة الخادمة جانيلين فيلافيند في بيت مخدومها وقيل إنها ”تعرضت للتعذيب والإيذاء الجنسي“، ليتم إصدار أمر من النيابة العامة في الكويت قبل أيام بسجن مخدومها وزوجته 21 يومًا في السجن المركزي، بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إليهما، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة.