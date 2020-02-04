الكويت.. 3 أشخاص بينهم ضابطان بالجيش يطلقون كلبا على ”دليفري“

أوقفت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت 3 أشخاص بينهم ضابطان في الجيش، وذلك لإطلاقهما كلبا بوليسيا على عامل توصيل مطعم من باب اللهو؛ ما أسفر عن تعرضه للأذى بعد أن عضه الكلب في يده، كما سرقوا هاتفه النقال.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن ”الداخلية“ تلقت بلاغا من هندي يعمل في توصيل وجبات سريعة، يفيد بتعرضه لهجوم من كلب بإيعاز من 3 أشخاص.

وإثر البلاغ توجه رجال الأمن والإسعاف للموقع، وعند وصولهم تبين أن الهندي مصاب بجرح بليغ في يده، وجرى إسعافه للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال السائق إنه في أثناء توجهه لإحدى الشقق في منطقة الجابرية بمحافظة حولي لإيصال طلبية، فوجئ بعد طرقه الباب بثلاثة أشخاص يطلقون كلبا بوليسيا عليه ويسلبون هاتفه النقال.

واتهم السائق الهندي 3 كويتيين بإطلاق الكلب عليه من باب اللهو، وتم استدعاؤهم، إذ تبين أن اثنين منهم ضابطان في الجيش الكويتي، وكلاهما برتبة ملازم أول، إذ أنكروا جميعا ادعاءات السائق.

وتمت إحالة المتهمين للنيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.