”التصالح“ ينقذ نجل أصالة نصري من الحبس بعد قتله مصريا بالخطأ

أنهت محكمة جنح القاهرة الجديدة في مصر قضية تورط نجل الفنانة السورية أصالة نصري في تهمة قتل مواطن مصري عن طريق الخطأ، وذلك بـ“التصالح“ مع أهل الضحية.

وعُقدت، اليوم السبت، جلسة برئاسة المستشار علي عبد الحميد بحضور طرفي النزاع، وتم إصدار حكم بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام المدعو خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة نصري، في حادث دهس تسبب في قتل المواطن المصري هاني شاكر، بعد موافقة أهل الضحية على التصالح مع المتهم.

وبهذا الحكم النهائي، تم إنقاذ خالد أيمن ابن أصالة من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، حسبما ينص القانون في عقوبة ”القتل الخطأ“ في المادة 238.

وتعود بداية القضية إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة القاهرة الجديدة، يفيد بوقوع حادث سير بدائرة القسم، وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تبين وفاة المجني عليه وهروب المتسبب في الحادث.

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء الحادث نجل الفنانة أصالة، ليقوم بعدها المتهم بتسليم نفسه لقوات الأمن، بعدما اعترف بتسببه في الحادث ولكن عن طريق الخطأ.