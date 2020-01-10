 بعد إعلان طلاقها.. أصالة نصري: أنا قوية ولم أنكسر – إرم نيوز‬‎

بعد إعلان طلاقها.. أصالة نصري: أنا قوية ولم أنكسر

بعد إعلان طلاقها.. أصالة نصري: أنا قوية ولم أنكسر

المصدر: صلاح حسن – إرم نيوز

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، على الجدل الذي أثير حول دخولها في أزمة نفسية صعبة منذ إعلانها خبر طلاقها من المخرج المصري طارق العريان.

وقالت أصالة في تدوينة كتبتها عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”كلي امتنان لمحبتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم، شكرًا لكل قلب احتواني، وأعتذر ممن بكى منكم علي أو من أجلي“.

وأضافت: ”وأصدقكم أنني لامخذولة ولا مكسورة ولست ضعيفة أنا قوية أتنفس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدلت بعض الأماكن“.

وأعلنت أصالة الإثنين الماضي، انفصالها عن زوجها العريان من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، بعد زواج دام أكثر من 10 أعوام.

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