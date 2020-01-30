الإمارات.. تخفيف حكم سجن قاتل زوجته برأس الخيمة

خفضت محكمة استئناف رأس الخيمة في دولة الإمارات عقوبة خليجي قتل زوجته عمدا من السجن المؤبد إلى 15 عاما.

وأقدم المتهم على قتل زوجته عمدا بكتم أنفاسها بوسادة بعد الاعتداء عليها، وأضرم النار في غرفة إعداد الطعام لتضليل الشرطة وإخفاء أدلة الجريمة.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن خلافات بدأت بين المتهم وزوجته منذ الأسبوع الأول لزواجهما، واعتاد الاعتداء عليها بسبب غيرته الشديدة، وتعمد منعها من زيارة أسرتها وعدم الإنفاق عليها، ما دفعها إلى مقاضاته من أجل تطليقها للضرر.

وفي يوم الواقعة، حدثت مشاجرة بين المتهم وزوجته، لرفضها مرافقته لزيارة أسرته، فأقدم على قتلها عمدا، مبررا جريمته بعدم قدرته على تصور فراقها له أو زواجها من غيره، ثم قام بنقلها لغرفة الطعام وأشعل النار فيها.