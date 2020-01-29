إجلاء طلاب مدرسة بالإمارات بعد تسمم 17 طالبا بالمبيدات الحشرية

أجلت شرطة الشارقة في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، 477 طالبا من إحدى المدارس الخاصة، في منطقة العزرا، وذلك بعد تسمم 17 طالبا داخلها، بعد تعرضهم للمبيدات الحشرية.

ووفق صحيفة ”جلف نيوز“ المحلية، فإن 17 طالبا بمدرسة ”منارة الخليج الدولية“ نقلوا للمستشفى، غادر 15 طالبا منهم، وبقي اثنان آخران، تتراوح أعمارهم جميعا بين 6 و 10 سنوات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى استقدام المدرسة ليلة أمس شركة لمكافحة المبيدات الحشرية، لرش المدرسة، إلا أن بعض الطلبة تأثر صباح اليوم ببقايا المبيدات، وجرى استدعاء الإسعاف، واتخاذ الإجراءات الفورية بالكشف على الطلاب.

وقال مسؤول في الدفاع المدني للصحيفة إنه ”تم استدعاؤهم إلى المدرسة مع بدء الدوام الدراسي، حيث اضطروا لإجلاء بقية الطلاب وعددهم 477 طالبا على الفور“.