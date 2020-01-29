أحدهم مصاب بالإيدز.. ضبط شبكة ”شواذ“ في مركز مساج بالكويت

أعلنت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم الأربعاء، عن ضبط مجموعة من الشواذ، يمارسون علاقات جنسية داخل أحد مراكز المساج، في منطقة السالمية بمحافظة حولي، أحدهم مصاب بالإيدز؛ ما أثار تخوفات بشأن انتقال الفيروس لمزيد من الأشخاص في المنطقة.

وتشير التفاصيل إلى أن ”رجال الأمن ضبطوا 9 متشبهين بالجنس الآخر من جنسيات عربية وآسيوية، تبين أن أحد هؤلاء مصاب بالإيدز“، واعترفوا بإقامتهم ”علاقات مشبوهة مع عدد من المترددين على معهد المساج“، وفقا لصحيفة ”الأنباء“ المحلية.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا عن وجود معهد يقدم خدمات مساج، إضافة إلى خدمات أخرى مشبوهة؛ ما دفع رجال الأمن للتوجه للمكان، حيث تم ضبط 9 أشخاص بداخله يرتدون ملابس نسائية، وتمت إحالتهم احترازيا لوزارة الصحة، إذ تبين إصابة أحدهم بالإيدز.

وإثر ذلك فتحت الأجهزة تحقيقا مع الموقوفين، وقامت بمراجعة أسماء المتعاملين معهم، خشية أن يكون الفايروس انتقل إليهم.