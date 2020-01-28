الإمارات .. موظف خليجي يسرق 685 دولارا من مصلّ

سرق موظف خليجي (27 عاما) المال من آسيوي بالإكراه بعد خروجه من أحد المساجد، بمساعدة اثنين آخرين.

ووفق صحيفة ”الخليج“ المحلية، فإن الموظف – والذي قضت محكمة جنايات دبي بسجنه مدة سنة- قام بسرقة 2500 درهم (ما يعادل 685 دولارا) من رجل آسيوي بالإكراه بعد خروجه من مسجد، بمساعدة اثنين هاربين.

وهاجم المتهم المدان والآخران الهاربان، المجني عليه، بينما كان الأخير منصرفا من أحد المساجد، إذ أمسك به من ملابسه، وسرق من جيب قميصه 2500 درهم وبطاقة هويته، وقام أحد المتهمين الهاربين، بتهديد المجني عليه بسكين، إذ رفعها فوق رأسه لإخافته، فطالبه المجني عليه بإعادة بطاقة الهوية فألقى بها المتهم (المدان) على الأرض، ثم صفع المجني عليه صفعتين على وجهه فسقط على الأرض، ثم فروا هاربين.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لديه سوابق بالاعتداءات بغرض السرقة من المشاة وحراس الأمن.