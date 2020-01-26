دبي.. موظف توصيل يقبل بريطانية لدى تسليمها هدية لزوجها

أحالت النيابة العامة في دبي موظف توصيل باكستانيا ثلاثينيا إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض بريطانية ثلاثينية بالإكراه، لدى تسليمها شحنة طلبتها من متجر إلكتروني شهير في دبي.

وأشارت تفاصيل القضية بحسب أمر الإحالة، إلى أن المتهم يعمل بشركة توصيل شهيرة لديها متجر إلكتروني، وأقدم على هتك عرض المجني عليها بالإكراه بأن مسك يدها وقبلها، ثم أمسك بها من رسغيها وسحبها اتجاهه وقبلها على شفاهها أثناء تسلمها شحنة طلبتها عبر المتجر الإلكتروني.

وأوضحت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة بأنها طلبت دراجة هوائية لزوجها بمناسبة عيد ميلاده، من تطبيق إلكتروني شهير، وعند وصول عامل التوصيل (المتهم) وطرق باب منزلها خرجت لاستلام الشحنة التي كان يخرجها من صندوق السيارة التابعة للمتجر الإلكتروني، ولدى اقترابها منه لتسلم الشحنة أمسك بيدها وقبلها للمرة الأولى فسحبت يدها بسرعة ودخلت إلى المنزل وأغلقت الباب، وقام المتهم بطرق الباب مرة أخرى فخرجت لكي تستلم منه الشحنة فأمسك بها من رسغيها وسحبها نحوه وقبلها ثانية، فرجعت للخلف بقوة وترك يديها وسألها إن كانت ترغب بتقبيلها مرة أخرى، فهربت إلى داخل المنزل، وبعد مغادرته راسلها المتهم عبر تطبيق ”الواتساب“ واعتذر عما بدر منه وأخبرها بأنه ينتظر اتصالا منها لصيانة الدراجة الهوائية.

واعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه بالتحقيقات، وأقر أن الدافع وراء ارتكاب جريمته هو إعجابه بالمجني عليها.