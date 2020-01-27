إطلاق سراح طالب سعودي تسبب في مقتل زميله

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية في جدة السعودية، اليوم الإثنين، سراح الطالب الموقوف على ذمة قضية تسببه في مقتل طالب بالمرحلة المتوسطة.

يأتي ذلك عقب صدور أمر قضائي بالإفراج عنه، بعد قرار أسرة الطالب المتوفى التنازل عن حقها الخاص، وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما قبل 3 أشهر، حيث وقع حادث تدافع في متوسطة ”أبو ذر الغفاري“؛ تسبب خلاله الطالب عبدالله الشايع في وفاة زميله حسين عسيري (13 عاما).

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم، إن ”طالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، وقع بينهما تدافع، نتج عنه سقوط الطالب الضحية، وتم نقله بواسطة الإسعاف، إلا أنه توفي في الطريق“.