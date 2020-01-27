تطورات جديدة في قضية المعلم ”المستعين بالشيطان“ في السعودية

تستعد النيابة العامة في الباحة في المملكة العربية السعودية لإحالة المعلم المستعين بالشيطان إلى المحكمة في الأسبوع المقبل للنظر في قضيته، وذلك استكمالا لتحقيقاتها فيها.

ووفق صحيفة ”عكاظ“ السعودية، فإن معلومات جديدة تكشفت في القضية، إذ تبين أن المعلم الموقوف محكوم في 3 سوابق، في الوقت الذي نفى فيه المتحدث باسم تعليم الباحة السوابق عنه.

وسبق أن حررت ضد المعلم 6 قضايا على الأقل، منها الاعتداء على رجل أمن، وسب وشتم، وتهديد موظفي التعليم، وتحرش، ومحاولة انتحار، وشكاوى كيدية، وسرقة.

ومن المرجح أن تتم إحالة المعلم إلى الطب النفسي للتأكد من سلامته النفسية والعقلية.

وتم إيقاف المعلم، الذي اشتهر إعلاميا باسم ”المستعين بالشيطان، نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بعد أن ”استبدل لفظ الجلالة باسم الشيطان في عبارة ”استعينوا بالله“، وذلك في ورقة امتحان تلاميذه بإحدى المدارس الابتدائية“.