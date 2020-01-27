السعودية .. مقتل شاب بالرصاص في محافظة محايل

فتحت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية تحقيقا بعد العثور على جثة شاب في قرية ترقش في محافظة محايل.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن الجريمة وقعت في ليل الأحد في مكان فيه الأشجار كثيفة جنوب شرق ”ثانوية ترقش“.

بدورها، ذكرت صحيفة ”ربيع“ الإلكترونية، أن المعلومات الأولية تفيد بأن الشاب (المجني عليه) كان متغيبا عن منزله منذ يومين، وعلى إثر ذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية، قبل أن يتم العثور عليه مقتولا بطلق ناري.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل وملابسات الجريمة لحد اللحظة، كما لم يتم الكشف عن هوية المجني عليه.