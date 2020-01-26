في السعودية.. مؤذن يحث الناس على عدم الحضور لأداء الصلاة في المسجد (فيديو)

تداول مغردون سعوديون في موقع تويتر، مقطع فيديو يُسمع فيه صوت مؤذن لأحد المساجد وهو يحث الناس على عدم الحضور لأداء الصلاة بشكل جماعي بسبب البرد الشديد الذي تشهده كثير من مناطق المملكة.

ويظهر في الفيديو، أحد المساجد الذي يقول من نشروا الفيديو، إنه في مدينة رفحاء بشمال المملكة، بينما يعلو صوت المؤذن وهو يردد ”صلوا في رحالكم“ أي منازلكم، بدلاً من القول ”حي على الصلاة حي على الفلاح“.

#كيف_تتصرف_مع_الجمده من شدة البرد ، أذن اليوم لصلاة الرحال في ⁧رفحاء⁩ وصفتها يقول المؤذن: "ألا صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم! بدل حي على الصلاة وحي على الفلاح pic.twitter.com/z7yEvPtEdu — ااا (@falararasa) January 26, 2020

وأداء الصلاة في المنازل بدلاً من المساجد أمر مباح في الشريعة الإسلامية في أوقات معينة، بينها البرد القارس والمطر الغزير، وفق كثير من التفسيرات الدينية المتبعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية التي تتبع لها مدينة رفحاء، أجواء باردة هذه الأيام تحت تأثير انخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وهيمن الحديث عن البرد وطرق التعامل معه على نقاشات السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، مع انخفاض درجات الحرارة في العديد من مناطق أكبر بلدان الخليج ذي الطقس المائل للحار في كثير من أشهر السنة.