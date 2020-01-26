 في السعودية.. مؤذن يحث الناس على عدم الحضور لأداء الصلاة في المسجد (فيديو) – إرم نيوز‬‎

في السعودية.. مؤذن يحث الناس على عدم الحضور لأداء الصلاة في المسجد (فيديو)

في السعودية.. مؤذن يحث الناس على عدم الحضور لأداء الصلاة في المسجد (فيديو)

المصدر: الرياض- إرم نيوز

تداول مغردون سعوديون في موقع تويتر، مقطع فيديو يُسمع فيه صوت مؤذن لأحد المساجد وهو يحث الناس على عدم الحضور لأداء الصلاة بشكل جماعي بسبب البرد الشديد الذي تشهده كثير من مناطق المملكة.

ويظهر في الفيديو، أحد المساجد الذي يقول من نشروا الفيديو، إنه في مدينة رفحاء بشمال المملكة، بينما يعلو صوت المؤذن وهو يردد ”صلوا في رحالكم“ أي منازلكم، بدلاً من القول ”حي على الصلاة حي على الفلاح“.

وأداء الصلاة في المنازل بدلاً من المساجد أمر مباح في الشريعة الإسلامية في أوقات معينة، بينها البرد القارس والمطر الغزير، وفق كثير من التفسيرات الدينية المتبعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية التي تتبع لها مدينة رفحاء، أجواء باردة هذه الأيام تحت تأثير انخفاض درجات الحرارة لما دون الصفر وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وهيمن الحديث عن البرد وطرق التعامل معه على نقاشات السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، مع انخفاض درجات الحرارة في العديد من مناطق أكبر بلدان الخليج ذي الطقس المائل للحار في كثير  من أشهر السنة.

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