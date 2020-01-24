مصرية تقتل طفلتيها رميًا من الطابق الرابع

قتلت مصرية طفلتيها رمياً من الطابق الرابع، ثم ألقت بنفسها لتسقط مصابة بإصابات خطيرة.

وبدأت الواقعة رسمياً ببلاغ إلى قسم شرطة بنها بمحافظة القليوبية، المجاورة للعاصمة القاهرة، يفيد بسقوط طفلتين من شرفة منزلها ثم سقوط الأم الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للأهالي، وسط اعتقاد بقيام شخص بارتكاب الجريمة ضدهم.

وانتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وتبين أن الأم ”33عاماً“ هي من قامت بإلقاء طفلتيها ”أسماء 6 سنوات“، و“رغدة 4 سنوات“، حيث فارقتا الحياة على الفور، ثم ألقت الأم بنفسها لتسقط مصابة بكسور وجروج خطيرة، ونقلت على إثرها للمستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن الأم تعاني من مرض نفسي وتخضع للعلاج منذ 6 أشهر، حيث صرحت النيابة العامة بدفن الجثتين، واستجواب الأم المتهمة حال تحسن حالتها الصحية.