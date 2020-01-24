”هاكر“ يخترق حساب فاشينيستا بالإمارات ليبتز متابعاتها

نجح ”هاكر“ في اختراق حساب ”فاشينيستا“ من مشاهير ”سناب شات“ تقيم بمدينة العين في دولة الإمارات، ثم قام بانتحال شخصيتها ليتواصل مع متابعيها.

ووفقا لصحيفة ”الخليج“ المحلية، فإن ”الهاكر“ عمد من خلال اختراقه حساب الفاشينيستا إلى اختراق حسابات بعض متابعاتها، والسيطرة على محتويات البرنامج من صور، لتبدأ بعدها محاولات الابتزاز والمساومة على دفع مبالغ مالية.

وتوجهت الفاشينيستا – وهي من جنسية عربية لم يتم الكشف عن هويتها – إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد شخص اخترق حسابها على ”سناب شات“، الذي تعرض وتبيع من خلاله منتجات تجميلية طبيعية خاصة بجمال المرأة، حيث يتابعها أكثر من 4 آلاف متابع، جميعهن من النساء على اعتبارهن الجمهور المستهدف من المنتجات، بعد أن اكتشفت سرقة حسابها، صباح اليوم الجمعة، حين لم تتمكن من استخدامه، وأيضا بعد أن تواصلت عدد من متابعاتها معها على رقم مخصص للتواصل في ”واتساب“، وأبلغنها أن شخصا تواصل معهن باعتباره هي، وطلب أرقام الهواتف لإنشاء ”جروب“، ومن بعدها أقدم على تهكير حسابات كل من قامت بالرد عليه.

وقالت الفاشينيستا؛ إنه ”وبعد أن تواصلت مع عدد من متابعاتها تبين لها أن الهاكر قام بعد سيطرته على حساباتهن، بسرقة الصور الخاصة بهن والمحفوظة في البرنامج، وبدأ بتهديدهن بعرضها لجميع المتابعين لهن من خلال خاصية ”عرض القصة“ المتاحة بالبرنامج نفسه، في حال عدم انصياعهن لمطالبه المتمثلة في دفع مبلغ مالي مقابل استعادة الحساب، وما يتضمنه من صور.

بدورهن، تقدمت 4 فتيات من متابعات الفاشينيستا إلى الشرطة ببلاغات حول واقعة التهديد والابتزاز من قبل الهاكر.