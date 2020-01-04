بسبب إطلالة غريبة.. خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان متهمة بالعنصرية (فيديو وصور)

أثارت خبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة لها وهي بمكياج حول بشرتها إلى اللون الأسود.

لكن سلطان، التي يتابعها أكثر من مليوني شخص على موقع ”إنستغرام“، نفت عن نفسها التهمة، وقالت إنها ضد العنصرية، وإن إطلالتها محاولة لإبراز موهبتها وقدراتها في مجال التجميل.

صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، رصدت هذا الجدل، الذي بدأ بنشر غدير، عشية رأس السنة، مقطعا مصورا بخليفة موسيقية لأغنية مايكل جاكسون ”نحن العالم“، وظهرت خلاله بمكياج غير بشرتها إلى اللون الأسود.

فالمكياج الذي ظهرت به خبيرة التجميل الكويتية يشبه الوجه الأسود الذي كان يستخدم في السابق للسخرية من أصحاب البشرة السوداء، وهو ما دفع العديد من متابعيها إلى المطالبة بحذف الصور، غير أنّها تمسكت بموقفها الرافض لاعتبار ما قامت به شيئا من قبيل العنصرية.

ربما كانت غدير تريد إيصال رسالة بأن الجمال متعدد الأشكال، خاصة أنها ظهرت في المقطع بعدة صور من ضمنها اللون الأسود، لذلك قالت وهي تدافع عن موقفها: ”بغض النظر عن موطنك ومعتقداتك، نحن جميعا أطفال هذا العالم، ونتشاركه معا“، ووضعت تعليقا على الفيديو قائلة: ”الجمال يأتي بجميع الأشكال والألوان، لذلك دعونا نحب بعضنا البعض ونحتفل بوحدتنا“.

الفريق الذي اعتبر الفيديو مسيئا لأصحاب البشرة السوداء طالبوا بحذف المنشور، إذ علق أحدهم: ”يرجى حذف هذا، إن تغميق وجهك، بغض النظر عن السياق أو الظروف، غير مقبول بسبب العنصرية التي تعرض لها العرق الأسود على مدى التاريخ“.

وعلق آخر: ”هذا أمر مشين للغاية، يمكنك التعبير عن الوحدة دون إهانة ثقافة كاملة، هذا أمر يدل على الجهل وغير ضروري وغير مقبول“.

وأصرت غدير على أنها لم تكن عنصرية، حيث كتبت: ”أنا لست عنصرية، فأنا أكره العنصرية، وما فعلته هو استعراض قدراتي، أحبكم جميعا، الحياة مخصصة للعيش، والعيش مع الحب والشغف تجاه الجميع يمكن أن يغير حياتك دون أن تفكر، فكر بطريقة عصرية وعش بشغف لجميع الشعوب، سنة جديدة سعيدة #2020“.

وقال أحد المعلقين: ”أنا لا أعرف ما تفكرين فيه ولكن هذا ليس مقبولا، فجعل وجهك أسود، ليس مهارة يمكنك استعراضها. أرجوك فكري فيما يقوله لكِ الناس بدلا من الدفاع عن نفسك على الفور، فهذا عمل عنصري، سواء كنت تقصدين ذلك أم لا“.

وفي خاصية الاستوري على ”إنستغرام“، نشرت خبيرة التجميل صورا للتعليقات الإيجابية التي تلقتها بعد أن بدأت وسائل الإعلام التحدث عن القصة.

لكن متابعا آخر قال إن الأشخاص الذين يمدحون الصور هم ”إما أغبياء للغاية وإما يعرفون التاريخ وراء تلوين الوجه بالأسود“.

وعلق آخر: ”هذا أمر مسيء للغاية، وبصفتك خبيرة مكياج مثقفة، يجب أن تعرفي ذلك جيدا، وإذا أردت استعراض قدراتك أو موهبتك على البشرة السوداء، استخدمي عارضة سمراء“.

وأضاف آخر: ”لا، هذا هو وجه أسود، يرجى تثقيف نفسك حول العنصرية وستكتشفين أن ما فعلتِه هو في الواقع أمر عنصري ومهين“.