تأجيل نظر قضية سب وقذف الداعية الإماراتي وسيم يوسف

قررت محكمة جنح أبوظبي في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تأجيل النظر في الدعاوى المقامة من الداعية الديني، وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، إلى جلسة الـ5 من فبراير، للاطلاع واتخاذ القرارات في شأن الطلبات.

ورفع وسيم يوسف 19 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما هدد بمقاضاة كل من يسيء إليه من داخل الإمارات على مواقع التواصل.

وشهدت جلسة اليوم زيادة أعداد المحامين المتطوعين للدفاع عن المتهمين، والذين وصل عددهم إلى 24 محاميا، كما شهدت الجلسة تغيير الهيئة القضائية.

وتقدم دفاع المتهمين بطلبات شملت ”استدعاء وسيم يوسف ومواجهته بالأدلة المرئية، وتمكين المحامين المنضمين الجدد للقضية بتصوير ملف الدعوى، وتمكينهم من تقديم ذاكرات تخزين تشتمل على بعض المقاطع المرئية التي كانت سببا في الرد وعرضها أمام الجميع خلال جلسة المحكمة“.

وطلب محامي المدعي بالحق المدني ”منع النشر الإعلامي للقضية، إثر تلقي تهديدات من محامين“، وهو ما رفضه محامو المتهمين.

وتعرض الداعية الديني وسيم يوسف لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن ”صحيح البخاري“.

وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة.

وتابع: ”صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا ”أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا“، على حد تعبيره.