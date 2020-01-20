الداعية وسيم يوسف يرفع 19 قضية سب وقذف

نظرت محكمة أبوظبي الجزائية في 19 قضية سب وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي رفعها الداعية الإماراتي الجنسية وسيم يوسف.

وشهدت الجلسة تطوع 21 محاميا للدفاع عن المتهمين ومعظمهم إماراتيون رفع الداعية ضدهم القضايا المذكورة.

وقررت المحكمة تأجيل 16 قضية للمرافعة الخميس المقبل، وحجز 3 قضايا للحكم الأحد المقبل.

وكان وسيم يوسف قد هدد بمقاضاة كل من يسيء إليه من داخل الإمارات على مواقع التواصل.

وقال في وقت سابق: ”أقسم بالله يمينا مخلصا صادقا ولن أتراجع عنه، كل من يسيء أو يتهم أو يشتم سيتم أخذ الإجراء القانوني ضده“.

‏وأضاف في تغريدة أخرى: ”أقسم بعزة الله أني طلبت من الموظفين من الآن البحث عن أي تغريدة تسيء لي من داخل دولة الإمارات .. ورب السماء لن أسقط حقي أبدا“.