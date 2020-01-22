إلغاء حفل الزفاف بسبب هروب والد العريس مع والدة العروس

ألغى عروسان من ولاية غوجارات الهندية، حفل زفافهما الذي كان من المقرر عقده في شهر شباط/فبراير المقبل، وذلك بعد هروب والد العريس البالغ من العمر 48 عاما، مع والدة العروس البالغة من العمر 46 عاما.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية أن والد العريس – وهو رجل أعمال – اختفى مع والدة العروس في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث كانا جيرانا من منطقة كاتارغام في مدينة سورات الهندية، ويعرفان بعضهما البعض منذ أن كان أبناؤهما أطفالا.

وشوهد الأب لآخر مرة في منطقة كترغام، بينما شوهدت الأم لآخر مرة وهي تغادر منزلها في مدينة نافساري بولاية غوجارات الهندية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تقدمت أسر كلا الوالدين ببلاغ للشرطة عن فقدانهما، حيث قال أحد أقربائهما: ”كانا يعرفان بعضهما البعض منذ سنين طويلة، وكان بينهما في السابق علاقة حب قديمة“.