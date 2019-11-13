عروسان في مصر يثيران الجدل بحفل زفافهما الغريب (فيديو)

أثار حفل زفاف أقيم في مصر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو منه يوضح ما ارتدته العروس والعريس في الحفل وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بكثافة، والذي أظهر العروس مرتدية جمبسوت جينز أزرق، وحذاء عاديًا أبيض، إلا أنها احتفظت بالطرحة البيضاء على رأسها، حيث يبدو أنها أرادت تمييز نفسها عن الحضور من خلالها.

أما العريس فكان ظهوره مثيرًا للجدل أيضًا، حيث ارتدى قميصًا أبيض وأعلاه جاكيت جينز، ومن الأسفل ارتدى شورت جينز.

ولم يكتف الثنائي بإثارة الجدل من خلال ملابسهما الغريبة في ”ليلة العمر“ كما اعتاد أن يسميها الجميع، حيث قدما وصلة رقص شعبي على أنغام أغنية ”مافيا“ للفنان محمد رمضان، وسط دهشة الحاضرين لحفل الزفاف.

واختلفت ردود أفعال المتابعين على مقطع الفيديو حيث تعجبت الكثير من الفتيات من إقدام العروس على ارتداء هذه الملابس، رغم أن الفستان الأبيض هو حلم كل فتاة في يوم زفافها، فيما سخر منهما آخرون وأكدوا أنهما يشوهان التقاليد المتعارف عليها في حفلات الزفاف.

وذهب البعض إلى اتهام الثنائي بتعمد إثارة الجدل أمام الكاميرا لنشر الفيديو فيما بعد على السوشيال ميديا ومن ثم جمع مشاهدات كبيرة من أجل الشهرة.

يذكر أن حفلات الزفاف في مصر تشهد طرقًا مبتكرة في الاحتفال من حين لآخر، منها ترديد أناشيد الجماهير في ملاعب كرة القدم واستخدام الموتوسكل أو التوك توك في نقل العروسين من قاعة الحفل لمنزلهما وغيرها من الأمور غير المعتادة رؤيتها.