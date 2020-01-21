مصرع سعودية وإصابة أخريات بإطلاق نار من قبل شاب على مركبتهن

المصدر: أ ف ب

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره بعد إطلاقه النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ”الحادثة أسفرت عن مقتل فتاة وإصابة اثنتين أخريات (جمعيهن مواطنات في العقد الثالث من عمرهن)، كما أصيب قائد المركبة وهو من الجنسية الهندية“.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، فيما أحيل المتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

بدورها، كشفت صحيفة ”سبق“ المحلية أن ”الشاب قام باعتراض إحدى السيارات الخاصة بنقل الطالبات وقام بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته على سائق المركبة والطالبات ما أدّى لإصابة الطالبات بإصابات بليغة، وكذلك سائق المركبة وتم نقلهن إلى المستشفى في حينها“.

فيما لم يتم الكشف عن ملابسات الواقعة وتفاصيلها إلى حد اللحظة.