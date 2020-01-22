 السعودية ترد على مزاعم اختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس ”أمازون‎“ – إرم نيوز‬‎

السعودية ترد على مزاعم اختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس ”أمازون‎“

السعودية ترد على مزاعم اختراق هاتف جيف بيزوس مؤسس ”أمازون‎“

المصدر: إرم نيوز

نفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، التقارير الإعلامية التي تتحدث عن مزاعم واتهامات بشأن اختراق سعودي لهاتف جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة ”أمازون“ عملاق تجارة التجزئة في العالم.

وقالت سفارة المملكة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ معلقة على تلك المزاعم: ”إن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف“.

ودعت السفارة السعودية لإجراء تحقيق لاستيضاح الأمور، وأضافت في تغريدتها: ”نحن ندعو إلى إجراء تحقيق في هذه الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق“.

وزعمت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن هاتف الملياردير بيزوس تعرض للاختراق في عام 2018، بعد تلقي رسالة عبر تطبيق ”واتساب“ مدعية أنها أرسلت إليه من الحساب الشخصي لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في التقرير أن الرسالة المشفرة التي أرسلت من الرقم الذي يستخدمه ولي عهد السعودية، يعتقد أنها كانت تحوي ملفا به فيروس اخترق هاتف بيزوس واستخرج الكثير من البيانات خلال ساعات.

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