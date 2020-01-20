مخترع هندي يصمم أدوات نسائية مسلحة لحمايتهن من الاغتصاب (فيديو وصور)

كشف المخترع شيام شوراسيا من معهد ”أشوكا“ للتكنولوجيا في الهند، عن مجموعة من الأدوات النسائية التي تم تصميمها بحيث تكون مزودة بسلاح مخفي لا يلاحظ، يمكن استخدامه في حالات التحرش والدفاع عن النفس.

وعرض المخترع مجموعة من حقائب اليد النسائية وعبوات أحمر الشفاه والأحذية، وقد تم دمج أسلحة صغيرة بشكل أو بآخر، ضمن هيكلها، وذلك كوسيلة لحماية النساء من عصابات الاغتصاب والقتل في البلاد.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن ”شوراسيا وهو من مدينة فاراناسي شمال الهند، طوّر الأدوات النسائية الأمنية والتي تشبه أدوات التجسس في أفلام هوليوود البوليسية ببنادق مدمجة“.

وقال وزشوراسيا في حديثه مع وسائل إعلامية هندية: “ بعد رؤية ارتفاع جرائم القتل والاغتصاب ضد المرأة في الهند، أردت تطوير بعض المنتجات من أجل سلامة النساء“، لافتا إلى أن ”المنتجات ليس الهدف منها القتل، وإنما لردع أي شخص يحاول الاعتداء على النساء“.

وشرح أنه ”صمم بندقية أحمر الشفاه لتكون طريقة مبتكرة من أجل سلامة المرأة وإبعاد مهاجم محتمل عليها بدلا من إطلاق النار عليه، وذلك من خلال الضغط على زر بندقية أحمر الشفاه والمرتبط بخاصية (بلوتوث)، حيث سيتصل على الفور برقم الطوارئ، وتحديد موقعها إلى خدمة الطوارئ حتى تتمكن الشرطة من الوصول لمساعدتها ”.

وفي الوقت ذاته تصدر بندقية أحمر الشفاه طلقة فارغة قبل وصول الشرطة، وذلك لتنبيه الجمهور لمساعدتها.

يذكر أن اغتصاب النساء يُعد من أكثر الجرائم شيوعا في الهند، حيث كشفت أرقام رسمية في العام 2018، عن وقوع حالة اغتصاب كل 15 دقيقة يؤدي بعضها للقتل.