المحكمة العليا بالهند تؤكد إعدام 4 متهمين باغتصاب وقتل فتاة

رفضت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، التماسات لإعادة النظر في أحكام الإعدام الصادرة بحق 4 متهمين باغتصاب وقتل شابة في حافلة بالعاصمة نيودلهي العام 2012، ليصبح تقديم التماس للرئيس هو السبيل الوحيد أمام المدانين.

وكان الاعتداء على الشابة، التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما وتدرس العلاج الطبيعي، داخل حافلة تسير على الطريق قد أحدث صدمة في الهند، واستحدث قوانين صارمة ضد العنف الجنسي بما في ذلك الإعدام بتهمة الاغتصاب في بعض الحالات، وفارقت الشابة الحياة في مستشفى بسنغافورة متأثرة بجراحها بعد الاعتداء عليها بأسبوعين.

وقالت المحكمة: إنه ما من سبب لإعادة النظر في قرارها مما يعني تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق الأربعة، وهم من منطقة يقطنها أبناء الطبقة العاملة في نيودلهي.

وأدين الأربعة العام 2013 وخسروا كل الطعون أمام محكمة أعلى درجة، وقالت محكمة في دلهي الأسبوع الماضي، إنه سيتم إعدامهم شنقا يوم 22 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويعد العنف الجنسي ضد المرأة مشكلة ضخمة في الهند التي تشهد جريمة اغتصاب كل 20 دقيقة. وأثارت حالات اغتصاب كثيرة مشاعر الاشمئزاز والغضب في أنحاء البلاد.