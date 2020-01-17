متأثرًا بجراحه.. وفاة نجل الداعية ديدات إثر عملية اغتيال

توفي الناشط الإسلامي يوسف ديدات، نجل الداعية أحمد ديدات، اليوم الجمعة، متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهول، الأربعاء الماضي، في جنوب أفريقيا.

وباغت مجهول يوسف (65 عامًا) وأطلق عليه النار أثناء تواجده خارج محكمة الصلح في بلدة فيرولام، شمال العاصمة الساحلية لجنوب أفريقيا دوربان، بحسب ما نقل موقع ”إندبندنت أونلاين“ المحلي.

وقال المتحدث باسم شرطة فيرولام، ثيمبيكا مبيلي، إن ديدات ”كان برفقة زوجته عندما تم إطلاق النار عليه“.

وأضاف أنه حتى الساعة (19:30 ت.غ) من، مساء الجمعة، لم يتم التعرف على دوافع الحادثة.

ولفتت زوجة ديدات أن المهاجم ”ما زال هاربًا“، بحسب المصدر ذاته.

بدوره، أوضح بريم بالرام، المتحدث باسم وحدة الإسعافات الأولية في جنوب أفريقيا، أنه ”لم يكن معروفًا أسباب تواجد ديدات في المحكمة أثناء تعرضه لإطلاق النار“.

وأضاف:“اتجه شخص إلى ديدات وأطلق النار عليه ثم هرب باستخدام مركبة كانت متوقفة قرب موقع الحادثة“.