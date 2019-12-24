نيويورك تايمز: واشنطن تعتزم سحب قواتها من غرب إفريقيا  

المصدر: ا ف ب

تعتزم الولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري في غرب إفريقيا، وصولا إلى سحب كامل قواتها التي تشارك في التصدي لـ“الإرهابيين“، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين.

وقالت الصحيفة: إن القضية لا تزال قيد نقاش داخلي في وزارة الدفاع في إطار إعادة نشر شاملة للقوات الأمريكية، ولن يتخذ أي قرار في هذا الصدد قبل كانون الثاني/يناير المقبل.

لكن البنتاغون لم يعلق على هذه المعلومات.

ويرغب وزير الدفاع مارك إسبر في إعادة النظر بالانتشار الأمريكي على مستوى العالم، عبر التخلي عن مهمات مكافحة الإرهاب للتركيز بشكل أكبر على أولويتين، هما الصين وروسيا.

وتشمل المرحلة الأولى من تقليص العمليات الخارجية إفريقيا، حيث تنشر واشنطن ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف جندي في غرب القارة كما في شرقها، وخصوصا في الصومال.

وسيشكل الانسحاب الأمريكي من غرب إفريقيا ضربة قاسية للقوات الفرنسية، التي تقاتل الجماعات المتشددة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفق ما ذكرت الصحيفة الأمريكية.

وأضافت أن دعم واشنطن لهذه العمليات، خاصة على صعيد الاستخبارات والعمل اللوجستي، تناهز كلفته 45 مليون دولار سنويا.

ويواجه الفرنسيون ودول الساحل تصاعدا للعنف، تجلى في مقتل 71 جنديا نيجيريا بهجوم على معسكر ايناتيس في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري، وقبل ذلك ببضعة أيام قضى 13 جنديا فرنسيا في اصطدام مروحيتين في مالي.

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته عام 2016 بوضع حد لـ“الحروب التي لا تنتهي“، وسبق أن أعلن خفضا كبيرا لعدد الجنود الأمريكيين المنتشرين في سوريا، ويعتزم القيام بالأمر نفسه في أفغانستان.