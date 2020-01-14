سرق خزنة وحاول تضليل شرطة دبي بهذه الخدعة

اعتقلت الأجهزة الأمنية في دبي شابا عربيا قبل مغادرته الإمارات بدقائق، بعد إقدامه على سرقة مبالغ مالية كبيرة، وحجزه تذكرة على درجة رجال الأعمال بعد جريمته، ظنا منه أن درجة التذكرة ستضلل الشرطة وتمكنه من الهرب.

وحسب صحيفة ”البيان“، فإن الشاب قدم إلى الإمارات للعمل بمهنة بائع في أحد محال المجوهرات بدبي، براتب قدره 5.500 درهم (1.500 دولار)، قبل شهر ونصف الشهر فقط على ارتكابه السرقة.

وفي التفاصيل، قال المتهم خلال التحقيقات إنه يعمل بوظيفة بائع مجوهرات، وإنه في يوم الواقعة في الساعة الـ 11:30 ليلا وفي أثناء تواجده في المحل بمفرده اتجه إلى مكان وجود مفتاح الخزنة في درج المحاسبة والتي لم يكن مخولا بالتعامل معها، إنما كانت ضمن مهام شخص آخر، وقام بفتح درج المحاسبة، والاستيلاء على مبلغ 5.708 دولارات من فئة 100 دولار، ومبلغ 38.190 درهما (ما يعادل 10.400 دولار) ومبلغ 1060 يورو ثم استأذن بالانصراف، وتوجه مباشرة إلى مطار دبي بواسطة سيارة أجرة واتجه إلى مكتب حجوزات وحجز تذكرة إلى تركيا بقيمة 6.600 درهم (ما يعادل 1.800 دولار) على درجة رجال الأعمال من المبالغ المسروقة التي كانت بحوزته وبعدها اتجه إلى موظفي الجوازات وتبين وجود غرامات عليه، نظرا لعدم قيام صاحب المحل بإخراج تصريح إقامة له إذ تبين أنه مخالف مدة شهر، ودفع مبلغ 1725 درهما (ما يعادل 600 دولار)، وبعد انتهائه من إجراءات السفر توجه إلى محل الصرافة في المطار وقام بإرسال 9 آلاف درهم (ما يعادل 2.500 دولار) إلى والده في موطنه، واتجه إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، لكن تم إيقافه من قبل الشرطة قبل العثور على الحقيبة التي تحتوي على باقي المبالغ المالية المسروقة.

وبعد مراجعة كاميرات المحل تبين توجه المتهم إلى درج الخزنة والاستيلاء على مبالغ مالية واستئذانه من مدير الحسابات الذي أبلغ الشرطة عن السرقة بمجرد اكتشافها.