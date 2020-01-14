العثور على طفلة محتجزة لم تر نور الشمس منذ سنوات

المصدر: أ ف ب

فتحت النيابة العامة الألمانية تحقيقا بعد اكتشاف طفلة في الخامسة في حالة إهمال قصوى، ذكرت الصحف أنها عاشت لسنوات دون أن ترى نور الشمس.

وقال إينغو كيشيشيان المدعي العام في فرانكفورت، في تصريح أوردته وكالة ”دي بي ايه“ الألمانية للأنباء ”فتحنا تحقيقا بسبب المقالات الواردة في الصحف“.

وكشفت صحيفة ”مركيشيه اودرتسايتونغ“ السبت، أن الطفلة المقيمة في إبرزفالده شمال برلين مهملة كليا منذ ما لا يقل عن سنتين. وهي تعيش بعزلة عن العالم الخارجي دون أن ترى نور النهار لسنوات عدة.

وقد أدخلت الطفلة المستشفى في الـ20 من كانون الأول/ديسمبر، وهي تعاني تأخرا كبيرا في نموها الجسدي والذهني على ما أوضح المصدر ذاته.

وقد وضع شقيق وشقيقة لها عثر عليهما في الشقة ذاتها في مركز رعاية اطفال.

وقالت السلطات المحلية لصحيفة ”بيلد“، إن عائلة الطفلة معروفة من جهاز الخدمات الاجتماعية منذ منتصف 2007 .