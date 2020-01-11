مصر.. السجن 10 سنوات للمتهمين بتعرية ”سيدة المنيا“

عاقبت محكمة مصرية السبت، 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات و100 ألف جنيه تعويضا في قضية التعد على سيدة وتعريتها في الشارع أمام المارة بمحافظة المنيا في صعيد البلاد.

وتعود القضية لشهر مايو 2016 حينما تلقى أحد أقسام الشرطة بلاغا بتعدي المتهمين الثلاثة على ”س ث“ بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وكشفت التحقيقات وقتها أن سبب المشاجرة التي وقعت هي إشاعة وجود علاقة بين شاب قبطي هو ابن المجني عليها، وسيدة مسلمة، واندلعت على إثرها مشاجرات تم خلالها حرق منازل لمواطنين أقباط.

واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعي بشأن محاولة هتك عرض المجني عليها، والتعدي عليها وتعريتها أمام المارة.

يذكر أن الواقعة أحدثت جدلا واسعا وعرفت إعلاميا بـ“سيدة المنيا“، وتسببت في أحداث فتنة طائفية بقرية الكرم على خلفية اتهام أحد الأشخاص ”مسيحي الديانة“ بإقامة علاقة غير شرعية والزنا مع ربة منزل مسلمة، وشهدت القرية وقتها أحداث عنف وشغب، بين مسلمين وأقباط، نتج عنها حرق 4 منازل للأقباط.