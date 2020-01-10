حكم قضائي بحق خاطفة ”رضيع بريدة“ في السعودية

أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم السعودية حكما بالسجن 6 سنوات لسيدة أربعينية اختطفت طفلا مواطنا رضيعا من مستشفى الولادة والأطفال في أغسطس/آب من العام الماضي.

وكانت والدة الطفل ترقد داخل العناية المركزة بعد ولادتها، وحين دخلت دورة المياه وخرجت فوجئت باختفاء مولودها.

واشتبهت الشرطة لاحقا بامرأة أوقفت مركبتها بالقرب من طوارئ المستشفى أثناء فترة الزيارة، واقتحمت غرفة الأم مستغلة وجودها في دورة المياه وهربت بالرضيع، حيث تمكنت الشرطة من الوصول إليها بعد التوصل للمركبة، وإعادة الرضيع لوالدته.