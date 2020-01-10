مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على تبوك السعودية (فيديو وصور)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على منطقة تبوك في شمال المملكة.
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تساقط الثلوج على مرتفعات #الظهر شمال #تبوك
تصوير تركي الشلاحي pic.twitter.com/QDiiISIwdh
— ⛈ طقس مهدالذهب ⛈ (@wether_almhed) January 10, 2020
ثلوج تبوك اليوم pic.twitter.com/jOmp8o4uXl
— samer (@Basmat__) January 9, 2020
وكان حساب ”طقس العرب“ في ”تويتر“ قد نقل مقاطع مميزة عن ناشطين ومهتمين بالطقس، للثلوج المتساقطة بكثافة على مناطق بتبوك.
تساقط كثيف للثلوح على جبال #الظهر بمنطقة #تبوك بالمملكة العربية #السعودية تصوير بندر الحواس
المصدر: @WeatherOmanya#ثلوج_تبوك #يوم_الجمعة pic.twitter.com/lAiT6uBye2
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 10, 2020
سبحان الله .. جمال المشهد مع جمال الصوت يرد الروح
فيديو مميز للثلوج فجر اليوم في علقان – تبوك
المصدر: @munifx111 pic.twitter.com/8pJObPhLWC
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 10, 2020
Winter is here❄️???? #تبوك_الان pic.twitter.com/pgeH7oS4Nk
— ïbrähëm älmötïrÿ (@HM990000) January 10, 2020
وبدأت الثلوج بالهطول، منذ أمس الخميس، خاصة على الجبال التي تتميز بها المنطقة.
شهدت مرتفعات #جبل_اللوز ليلة وفجر اليوم هطولًا كثيفًا #للثلوج
إليكم مقطع فيديو مميز #ثلوج_تبوك
تصوير: نصار العنزي pic.twitter.com/Efbwhot6E3
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 10, 2020
شهدت مرتفعات #تبوك هطولًا للثلوج هذه الليلة#استمتع بالمشاهدة#فيديو_متداول pic.twitter.com/JGC3UDZj7a
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 10, 2020
#ثلوج_تبوك #Winter #Snow Today in #Tabuk ,#Tourism #ksa pic.twitter.com/JdqtoeBBay
— Farhan (@wolvestravelers) January 9, 2020
يذكر أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، أطلقت خطة شاملة للطوارئ؛ لمواجهة أي مخاطر محتملة.
منطقة تبوك تزدان باللون الأبيض بعد تساقط الثلوج اليوم.
— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 9, 2020
#تبوك_الان جمال اللون الأبيض ???????????? pic.twitter.com/maod5cEYuE
— الشريف زياد (@Ziyad___sh) January 10, 2020
ماشاء الله ثلوج اليوم #تبوك_الان pic.twitter.com/32D3PE5Lig
— عبدالمجيد الشريف (@AlshariF_344) January 10, 2020