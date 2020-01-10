 مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على تبوك السعودية (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على تبوك السعودية (فيديو وصور)

مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على تبوك السعودية (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على منطقة تبوك في شمال المملكة.

 

وكان حساب ”طقس العرب“ في ”تويتر“ قد نقل مقاطع مميزة عن ناشطين ومهتمين بالطقس، للثلوج المتساقطة بكثافة على مناطق بتبوك.

 

وبدأت الثلوج بالهطول، منذ أمس الخميس، خاصة على الجبال التي تتميز بها المنطقة.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، أطلقت خطة شاملة للطوارئ؛ لمواجهة أي مخاطر محتملة.

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