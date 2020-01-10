مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على تبوك السعودية (فيديو وصور)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، مشاهد مذهلة لتساقط الثلوج على منطقة تبوك في شمال المملكة.

???? شاهد ⬇️ تساقط الثلوج على مرتفعات #الظهر شمال #تبوك تصوير تركي الشلاحي pic.twitter.com/QDiiISIwdh — ⛈ طقس مهدالذهب ⛈ (@wether_almhed) January 10, 2020

وكان حساب ”طقس العرب“ في ”تويتر“ قد نقل مقاطع مميزة عن ناشطين ومهتمين بالطقس، للثلوج المتساقطة بكثافة على مناطق بتبوك.

سبحان الله .. جمال المشهد مع جمال الصوت يرد الروح

فيديو مميز للثلوج فجر اليوم في علقان – تبوك المصدر: @munifx111 pic.twitter.com/8pJObPhLWC — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 10, 2020

وبدأت الثلوج بالهطول، منذ أمس الخميس، خاصة على الجبال التي تتميز بها المنطقة.

شهدت مرتفعات #جبل_اللوز ليلة وفجر اليوم هطولًا كثيفًا #للثلوج

إليكم مقطع فيديو مميز #ثلوج_تبوك تصوير: نصار العنزي pic.twitter.com/Efbwhot6E3 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 10, 2020

يذكر أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، أطلقت خطة شاملة للطوارئ؛ لمواجهة أي مخاطر محتملة.