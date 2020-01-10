تهمة جديدة تلاحق ”اللص العاري“ في الكويت

سجلت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت قضية جديدة بحق متهم، عرف إعلاميا بـ“اللص العاري“، بعد تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل عقب اعتلائه دورية أمنية وهو عاري الصدر، وطلبه من المارة تصويره قبل أن يلوذ بالفرار ويتم القبض عليه لاحقا.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن التهمة الجديدة للص العاري كانت إتلاف مال الدولة، وذلك بعد قيامه بضرب إحدى نوافذ مباحث منطقة مبارك الكبير برأسه وهو ما تسبب بتهشم الزجاج.

وتم نقل المتهم إلى الإسعاف بعد إصابته جراء الضربة، حيث سجلت لاحقا ضده قضية تضاف إلى سجله.

يذكر أن اللص العاري كان قد خرج من السجن المركزي قبل فترة وجيزة من واقعة ظهوره عاريا في مقطع الفيديو، حيث سبق وسجلت عدة قضايا سرقة لمركبات بحقه.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم في داخل أحد المنازل التي اختبأ فيها، حيث تم اتهامه بالشروع في السرقة والهروب من رجال الأمن ومقاومة السلطات، فيما وجهت تهم للمتهم الثاني وهو من فئة غير محددي الجنسية (بدون) بعد تمكين الأول من الهرب والشروع في السرقة، والمرجح أنه كان يراقب الأوضاع للمتهم الأول كي ينفذ سرقاته.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا عن قيام أحدهم (اللص العاري) بكسر نوافذ السيارات أمام إحدى الجمعيات التعاونية، وبوصول رجال الأمن شاهدوا المتهم في وضع مريب، وبسؤاله عن أوراقه الثبوتية أبلغهم أنه لا يحوزها، فطلب منه دخول الدورية، وفي هذه الأثناء نزع ملابسه العلوية وتمكن من الخروج من نافذة الدورية واعتلائها، ولدى إنزاله قام أحد الأشخاص بتمكينه من الهرب.