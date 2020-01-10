بالفيديو.. وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة داعية فلسطيني أثناء إلقائه لمحاضرة دينية في إحدى حفلات الزفاف.

وقال النشطاء إن ”الداعية الفلسطيني محمود عبداللطيف عبدالباقي (أبو خطاب) المقيم في الكويت منذ عقود، توفي أثناء إلقائه لآخر موعظة دينية في مسيرته الدعوية وقد تم توثيق لحظة وفاته“.

لحظة وفاة الداعية الفلسطيني الحاج ”أبو خطاب محمود عبد الباقي“ اليوم في الكويت، خلال كلمه له في جاهة زفاف أحد الشبان.

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة pic.twitter.com/3JB4hWMct6 — Ala’a Al-Kenji (@al_kenji) January 9, 2020

وأوضح النشطاء أن ”الداعية من مؤسسي لجنة زكاة العثمان منذ أكثر من 47 عام قضاها في أعمال البر والإصلاح بين الناس“.

توفي الأخ محمود عبد اللطيف عبد الباقي ابوخطاب وهو يلقي آخر موعظة له…

من مؤسسي لجنة زكاة العثمان منذ اكثر من 47 سنة قضاها في اعمال البر والتقوي والإصلاح بين الناس …

رحمه الله وغفر له ورفع درجته pic.twitter.com/vQQmuPixsH — أ.د.بسام الشطي (@BassamAlshatti) January 9, 2020

وظهر الداعية أبو خطاب في المقطع المتداول متحدثاً عن وقائع في حياة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام مع زوجته وتعامله معها، ليقطع حديثه فجأة وينطق الشهادة ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعى عدد من المدونون في منصات مواقع التواصل الاجتماعي الداعية أبو خطاب داعين له بالرحمة والمغفرة.

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