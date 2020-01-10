 بالفيديو.. وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت – إرم نيوز‬‎

بالفيديو.. وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

بالفيديو.. وفاة مؤثرة لداعية فلسطيني في الكويت

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة داعية فلسطيني أثناء إلقائه لمحاضرة دينية في إحدى حفلات الزفاف.

وقال النشطاء إن ”الداعية الفلسطيني محمود عبداللطيف عبدالباقي (أبو خطاب) المقيم في الكويت منذ عقود، توفي أثناء إلقائه لآخر موعظة دينية في مسيرته الدعوية وقد تم توثيق لحظة وفاته“.

وأوضح النشطاء أن ”الداعية من مؤسسي لجنة زكاة العثمان منذ أكثر من 47 عام قضاها في أعمال البر والإصلاح بين الناس“.

وظهر الداعية أبو خطاب في المقطع المتداول متحدثاً عن وقائع في حياة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام مع زوجته وتعامله معها، ليقطع حديثه فجأة وينطق الشهادة ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعى عدد من المدونون في منصات مواقع التواصل الاجتماعي الداعية أبو خطاب داعين له بالرحمة والمغفرة.

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

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