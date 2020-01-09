توقيف رجل في الإمارات حاول تهريب كمية من الألماس في أحشائه ‎(صور)

ضبطت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات بالتعاون مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة مسافرًا أثناء محاولة تهريبه كمية من الألماس الخام داخل أحشائه.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان، اليوم الخميس، إنها تلقت قبل عدة أيام إخبارية من مركز الاستعلام المبكر التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ، يفيد بمحاولة مسافر أفريقي يعمل بتجارة الهواتف المتحركة تهريب كمية من الألماس الخام داخل أحشائه عبر مطار الشارقة الدولي.

#جمارك_الإمارات#UAE_CUSTOMS

تبلغ قيمته 90 ألف دولار

”الجمارك“ تضبط أفريقيًا يخفي 297 جرام ألماس في أحشائه علي سعيد النيادي: ** ارتفاع مستوى التنسيق في مجال مكافحة التهريب يدعم منظومة الاستقرار والأمن في الدولةhttps://t.co/XrFCdYaXeA pic.twitter.com/ne8QBZWNPf — FCAUAE (@CUSTOMSUAE) January 9, 2020

وتم التنسيق مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبمجرد وصول الراكب على الرحلة القادمة من دولة أفريقية إلى منطقة الجوازات في مطار الشارقة، تم التحفظ على جواز سفره وتحويله إلى جمارك الشارقة التي قامت بتفتيشه وكذلك الحقائب التي كانت بحوزته.

وأضافت الهيئة، في بيانها، أنه بعد عرض المسافر على جهاز كشف الأحشاء من قبل جمارك الشارقة، تبين قيامه بإخفاء 3 قطع بلاستيكية تحتوي على 297 غرامًا من الألماس الخام تبلغ قيمتها حوالي 90 ألف دولار، حيث تم التحقيق معه ومصادرة الألماس المضبوط وإحالته إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات أنه قدم إلى الإمارات عبر مطارات إحدى الإمارات عدة مرات من قبل دون ممارسة عمليات التهريب أو التورط فيها، وأنه قام بشراء الألماس الخام الذي تم ضبطه بحوزته من السوق السوداء، موضحًا أنه ”خطط للبحث عن مشترين محتملين في دولة الإمارات للألماس المهرب دون تحديد أشخاص معينين“.