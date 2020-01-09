باستخدام برغي‎.. شاب يلحق أضراراً بمئات السيارات

المصدر: أ ف ب

مثل رجل ألماني أمام المحكمة الأربعاء، للاشتباه في أنه ألحق أضرارا بقيمة 930 ألف يورو بنحو 640 سيارة، لكن المدعين العامين يقولون، إنه قد يكون فعل ذلك لضعف عدد السيارات.

وقال ناطق باسم محكمة شفاينفورت لوكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه)، إنه يعتقد أن المشتبه فيه البالغ من العمر 26 عاما مسؤول عن سلسلة من الهجمات على سيارات في بلدات فورتسبورغ وشفاينفورت وفاتسهوشايم في شمال بافاريا في الفترة ما بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2018.

وبعد تحقيق استمر أشهرا لم تستطع الشرطة الوصول إلى معلومات قد تقودها إلى الإمساك بالفاعل، حتى أنها أنشأت وحدة خاصة أطلق عليها ”قاشط الطلاء“.

وفي النهاية، استطاعت الإمساك بالمشتبه فيه عن طريق الصدفة.

فقد سمعت إحداهن وهي من السكان المحليين أصوات كشط خارج منزلها في الساعات الأولى من صباح أحد الأيام في نيسان/أبريل 2018 واتصلت بالشرطة.

وفي مكان الحادث، عثر الشرطيون عليه وهو يحمل برغيا.

لكن المشتبه فيه لا يحاكم إلا على جزء بسيط من الأضرار التي يعتقد أنه تسبب بها.

وقد رفضت المحكمة مساعي المدعين العامين لمحاكمته بإلحاقه أضرارا بـ 1700 سيارة تبلغ قيمتها 2,3 مليون يورو بسبب نقص الأدلة.